CS_CLEMENTINO: fuori oggi “PARTENOPE”, il nuovo singolo del rapper dedicato alla sua amata città!

CLEMENTINO

FUORI OGGI “PARTENOPE”

UN OMAGGIO A NAPOLI

NEL GIORNO DELLA SUA NASCITA

…che poi è anche il compleanno di Clementino

Fuori oggi, lunedì 21 dicembre, “PARTENOPE” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Clementino dedicato alla sua amata città!

Il brano,uscito proprio nel giorno del compleanno di Napoli e di quello dello stesso rapper, è disponibile in streaming e digitale al link: https://smi.lnk.to/Partenope

Napoli non è solo una città, è un mondo e una mentalità e Clementino in “PARTENOPE” – primo brano del rapper a firma Sony Music Italy – la ringrazia come meglio sa fare, nella lingua che più si adatta all’occasione, il dialetto napoletano.

“Finalmente dopo tanti anni sono riuscito anche io a dedicare una mia canzone a Napoli, ad omaggiare la stupenda Partenope – spiega il rapper – Io, che ho girato tutto il mondo, il sole di Napoli non l’ho mai visto da nessuna parte. Dicono ‘vedi Napoli e poi muori’, è vero, perché è così bella che hanno ragione. In tutti i posti dove sono stato ho visto che c’era bisogno di un po’ di Napoli, perché Napoli non è una città, Napoli è un mondo e una mentalità.”

