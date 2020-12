CS_Conversazione con Mika a Settestorie di Monica Maggioni su Rai1|Il racconto immersivo sulla vita di una famiglia in fuga dalla Siria

Il protagonista della conversazione di Settestorie, in onda lunedì 21 dicembre alle 23.20 su Rai1, sarà la star internazionale Mika, che si è raccontato a Monica Maggioni durante una suggestiva passeggiata tra le vie di Firenze, da piazza della Repubblica fino a Ponte Vecchio. Dal difficile periodo della scuola e gli abusi subiti, fino alla toccante riflessione sulla malattia di sua madre, la sua lunga e intima intervista aprirà la puntata. Il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni, poi, in questo lunedì che precede il Natale, proporrà un racconto immersivo sulla vita di una famiglia che, in fuga dalla Siria, è arrivata in un campo della Grecia. È qui che, dopo aver conosciuto la gioia della nascita di una figlia, ora spera di poter trovare un futuro migliore e una nuova vita in un Paese che li accolga. In studio ci sarà Francesca Trianni, autrice del reportage.

