CS_ LE STRENNE DI NATALE| Tre settimane di programmazione dedicata alle feste, tra novità e tradizione

I tradizionali concerti di Natale e Capodanno, le celebrazioni sacre come la Santa Messa di Natale, l’Angelus e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco il primo dell’anno, ma anche anteprime musicali esclusive, come quella de “Il Volo” la sera di Natale, tanti film per la famiglia, prime visioni assolute, un film evento come “Natale in casa Cupiello” (trasposizione televisiva dell’omonima opera di Eduardo), documentari, la magia del circo, i canti di Natale con due speciali dello Zecchino d’oro, tanto sport, sci alpino e nordico in testa, e una proposta culturale che spazia dalla storia alla scienza, fino alla programmazione pensata per bambini e ragazzi. Le giornate in compagnia della Rai, durante le feste di Natale, saranno divertenti, emozionanti, sempre diverse tra loro e, soprattutto, si potrà decidere di trascorrerle guardando la tv, ascoltando RadioRai o scegliendo la propria tv sulla piattaforma RaiPlay: tutto per tutti, insomma.

