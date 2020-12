CS_SUPERWANTED – “DENTRO IL MIO BICCHIERE “

E’ uscito il 4 dicembre 2020 per laCantina Records “Dentro il mio Bicchiere” ed è il secondo singolo dei SuperWanted che anticipa l’uscita del nuovo disco previsto nei primi mesi del 2021.

È un brano scritto di getto che gravita intorno ad un giro di basso, a un beat essenziale e un pianoforte con un vago sapore dance 90. Il tema centrale del pezzo è il rapporto instabilità/attrazione, mescolate assieme come fossero un cocktail. È un pezzo dichiaratamente notturno, gustatevelo in macchina a tutto volume.

CREDITS

Scritto registrato e prodotto dai SuperWanted.

Distribuito da laCantina Records.

BIOGRAFIA

I SuperWanted sono una band composta da Massimo Manticò e Giacomo Capraro fondata a Vicenza nel 2010. Con la scrittura delle prime canzoni viene prodotto il primo disco “Cose che succedono ascoltando i SuperWanted” uscito nel 2012 per l’etichetta Bass Department Records di Verona. I videoclip dei due singoli estratti (Sogni Rubati e Venere) vengono trasmessi su Mtv e fanno vincere il premio di Artista del Mese per Mtv New Generation. Negli anni successivi la band si chiude in studio di registrazione per comporre un secondo disco e sperimentare nuove sonorità. Nel 2016 viene pubblicato un nuovo singolo “Je Ne Sais Pas” accompagnato da un videoclip, come anticipazione di quello che sarebbe diventato il secondo album. “Oltre la notte”, secondo disco della band, viene registrato tra il 2016 e 2017 presso la Bass Department Records di Verona e laCantina Records di Vicenza, è composto da otto brani originali, dove sonorità elettroniche da club sono mescolate a suoni più rock tipici della band. Il disco è stato mixato da Francesco Catitti, masterizzato da Giovanni Versari e pubblicato dalla storica etichetta di Bologna Irma Records nel 2018. Nei mesi successivi nascono subito nuovi pezzi che segnano un ulteriore sviluppo e ricerca musicale. Per i primi mesi del 2021 è prevista l’uscita del loro nuovo album.

LINK

Facebook: https://www.facebook.com/superwantedband

Instagram: https://www.instagram.com/superwantedband

Spotify: https://open.spotify.com/artist/5JbRVO4F4esiRjxBQpiqQL

SounCloud:https://soundcloud.com/superwantedband

Redazione