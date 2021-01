CS_GAZZELLE: fuori venerdì 29 gennaio il nuovo singolo “BELVA”!

Dopo il grande successo degli ultimi brani

che lo hanno confermato come uno degli artisti

più rilevanti della scena musicale contemporanea

GAZZELLE

dà il via al 2021 regalando ancora una volta tante emozioni ai suoi fan

FUORI VENERDÌ 29 GENNAIO IL NUOVO SINGOLO

“BELVA”

Dopo le grandi soddisfazioni degli ultimi mesi, GAZZELLE continua a regalare forti emozioni ai suoi fan e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “BELVA” (Maciste Dischi/Artist First)! Il brano, prodotto da Federico Nardelli, sarà disponibile in streaming e digitale dal 29 gennaio!

“Metti ogni cosa al suo posto così ogni posto avrà la sua cosa, mi diceva mio padre quando ero piccolo – racconta Gazzelle – Io ci provo ancora ma il posto mio non so bene quale sia. Forse è qui proprio ora, nel caos della mia testa mentre scrivo queste parole. Non lo so bene, quindi guardami la faccia e poi decidi tu.“

L’enorme successo di “DESTRI”, certificato disco di platino e ancora sul podio della Top Singoli FIMI (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), ha consacrato il cantautore come uno degli artisti più rilevanti della scena musicale italiana contemporanea.

Anche i due brani di successiva pubblicazione, “SCUSA” e “LACRI-MA”, sono stati accolti con grande entusiasmo dal pubblico che segue l’artista e non solo.

“Scusa” e “Lacri-ma” sembrano arrivare direttamente dall’universo più introspettivo di Gazzelle. Il primo brano è una lettera di scuse, un’ammissione di colpa, un modo per poter provare a fermare la successione degli eventi. “Lacri-ma” è un gioco di stile in cui la prima parola di ogni verso è costruita a partire dall’ultima sillaba del verso precedente, unsusseguirsi di immagini, che sembrano collegate e contemporanee rispetto a “Scusa”, che prendono forma nel ritmo cadenzato dato dall’esercizio di stile del testo.

“DESTRI” (Maciste Dischi/Artist First), che nelle prime 24 ore ha raggiunto la vetta della Chart Top 50 Italia di Spotify, ha esordito direttamente sul podio della Classifica Top Singoli FIMI e oggi conta circa 48,4 milioni di stream totali. Il brano si è guadagnato un posto anche nella Chart Viral 50 Globale di Spotify e continua a stazionare nelle prime posizioni della Chart Top 50 Italia di Spotify!

È disponibile, al link https://bit.ly/3i7dvd7, anche il videoclip di “DESTRI”, scritto e diretto da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra). Il video rappresenta una storia finita. Il ricordo malinconico ma rassegnato di un presente che fa male, in seguito a una rottura, tradotto in termini stilistici con un omaggio agli anni ’90 e primi ’00, periodo appartenente alla cosiddetta generazione MTV. Ogni ambiente ha all’interno un elemento di rottura, specchio della relazione ormai terminata, e di tutti i segni che visibilmente ha lasciato.

Gazzelle è pronto a tornare dal vivo nei maggiori festival italiani! Questi gli appuntamenti per “GAZZELLE 2021”, due date prodotte da Vivo Concerti:

Venerdì 16 luglio 2021 || Ippodromo Snai San Siro (MI) @ Milano Summer Festival

Giovedì 22 luglio 2021 || Ippodromo delle Capannelle @ Rock In Roma

Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Redazione