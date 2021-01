CS_Le novità discografiche e digitali a “Magazzini Musicali” su Rai2

Ospiti di Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, Cara, Fabrizio Moro, The Zen Circus e Zucchero

Attualità musicale nell’integrazione tra linguaggio televisivo e universo digitale. Sabato 16 gennaio alle 15.35 su Rai2 la terza puntata di “Magazzini Musicali”, condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, già voci di Rai Radio2.

Ospiti in studio Fabrizio Moro, The Zen Circus e la giovane Cara, che, oltre a esibirsi rigorosamente dal vivo, parteciperanno al talk di approfondimento che caratterizzerà settimanalmente il programma. Completerà la scaletta Zucchero, con un intervento in collegamento e contenuti video esclusivi.

La linea narrativa del programma è costruita attorno alla presentazione delle classifiche settimanali FIMI-Gfk come pretesto per una narrazione più ampia del mondo della musica nelle sue connessioni con i linguaggi e le tendenze della società attuale. Lo svelarsi della classifica viene infatti intervallato e scandito da esibizioni live, approfondimenti sui temi dell’attualità musicale e da una serie di rubriche tematiche.

Magazzini Musicali è in programmazione su Rai2 il sabato pomeriggio alle 15.35 e in replica il martedì in seconda serata, su Rai Radio2 alle 18 della domenica, su Rai4 il sabato mattina e visibile anche su Rai Play.

Prodotto da iCompany, Magazzini Musicali è realizzato da Rai Pubblicità che ha costruito il progetto di brand integration crossmediale insieme a WINDTRE, in qualità di main sponsor del programma.

Redazione