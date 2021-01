CS_A “Chi l’ha visto?”, Rai3, le novità sul caso di Peter e Laura|Per la prima volta le immagini della scomparsa di Giulia Di Sabatino

“Chi l’ha visto?”, mercoledì 20 gennaio alle 21.20 su Rai3, torna a Bolzano per le novità sulla vicenda di Peter e Laura, marito e moglie scomparsi nel nulla. Il figlio della coppia è indagato per duplice omicidio e occultamento di cadavere. E poi le immagini, mai mostrate prima, di una telecamera di sorveglianza nella notte in cui Giulia Di Sabatino è stata trovata morta sull’asfalto di un’autostrada. Inoltre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

