CS_MARRACASH annuncia “PERSONA – Vinyl Deluxe Box”, che conterrà anche il nuovo attesissimo progetto discografico, in uscita nei prossimi mesi.

Per celebrare il grande traguardo di “PERSONA”

il disco più venduto del 2020

MARRACASH

annuncia una nuova imperdibile versione dell’album

“PERSONA – Vinyl Deluxe Box”

4 vinili speciali in edizione limitata

uno per ognuno dei dischi di platino conquistati dal capolavoro del King del Rap

INCLUSO IL NUOVO ATTESISSIMO PROGETTO

IN USCITA NEI PROSSIMI MESI

Per celebrare il grande traguardo di “PERSONA”, l’album più venduto del 2020, MARRACASH ha appena annunciato una nuova imperdibile versione dell’album “PERSONA – Vinyl Deluxe Box”, da oggi disponibile in pre-order al link https://island.lnk.to/PERSONAbox. 4 vinili speciali in edizione limitata, uno per ognuno dei 4 dischi di platino conquistati dal capolavoro del King del Rap.

All’interno della Deluxe Box si trova subito il triplo vinile con cover in laminato con tutte le tracce di PERSONA (Isand/Universal Music), comprese “NEON – Le Ali” feat Elisa e “SPORT + muscoli (RMX)” feat Lazza, Paky, Luchè & Taxi B, per la prima volta disponibili anche su supporto fisico. Il quarto e ultimo vinile, autografato, conterrà invece il nuovo attesissimo progetto di Marracash, in uscita nei prossimi mesi .

L’album, che continua a stazionare nelle posizioni più alte della classifica Top Album Fimi,l’8 novembre ha esordito al primo posto della classifica dei dischi (rimanendoci per due settimane consecutive), dei vinili e della Top Singoli, con 12 pezzi nelle prime 13 posizioni! Inoltre, il disco ha superato i 450 milioni di stream e, già nelle prime 24 ore dall’uscita, aveva dominato la Top 50 Italia di Spotify con 15 pezzi nelle prime 16 posizioni, la Global di Spotify con ben 6 brani, nonché la vetta di tutte le piattaforme digitali.

Tutti i brani di “PERSONA” hanno conquistato certificazioni(dati diffusi da FIMI/GfK Italia):

BODY PARTS – I denti – ORO

QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro (ft. Guè Pequeno) – PLATINO

QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello (ft. Coez) – PLATINO

APPARTENGO – Il sangue (ft. Massimo Pericolo) – PLATINO

POCO DI BUONO – Il fegato – ORO

BRAVI A CADERE – I polmoni – 2 PLATINO

NON SONO MARRA – La pelle (ft. Mahmood) – ORO

SUPREME – L’ego (ft. tha Supreme & Sfera Ebbasta) – 2 PLATINO

SPORT – I muscoli (ft. Luchè) – PLATINO

DA BUTTARE – Il ca**o – ORO

CRUDELIA – I nervi – 2 PLATINO

G.O.A.T. – Il cuore – ORO

MADAME – L’ anima (ft. Madame) – PLATINO

TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi – ORO

GRETA THUNBERG – Lo stomaco (ft. Cosmo) – ORO

NEON – Le Ali (ft. Elisa) – PLATINO

Redazione