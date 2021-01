CS_La comicità di “Voice Anatomy” torna con “voce e seduzione”|Ospiti di Pino Insegno, su Rai2, Rocco Siffredi, Claudia Gerini e Sandra Milo

Il mondo della voce, in tutte le sue declinazioni, torna protagonista su Rai2 con Pino Insegno. Dopo l’interruzione natalizia, a partire dal 25 gennaio riparte “Voice Anatomy”, che con il nuovo anno cambia collocazione e si sposta al lunedì, sempre in seconda serata. Cinque nuove puntate per raccontare, tra ironia e serietà, le potenzialità e le infinite sfaccettature della nostra voce: un elemento fondamentale del nostro vivere, che bisognerebbe imparare a usare bene per poter migliore in molte azioni del nostro quotidiano, dai rapporti umani a quelli sociali e social. Ospiti della puntata, dal tema “voce e seduzione”, saranno Rocco Siffredi, Claudia Gerini e Sandra Milo. Divulgazione, intrattenimento e comicità continueranno ad essere le tre direttrici di “Voice Anatomy” grazie alla complicità di un nutrito gruppo di amici che amano divertirsi, oltre che giocare e lavorare con la voce. Tra questi il soundteller Albert Hera, uno dei più grandi vocologi al mondo, l’imitatore Claudio Lauretta, il medico delle grandi star Franco Fussi, l’elegante performer Roberta Siciliano e il suo coreografo Claudio Ferraro, il professore di dizione Andrea Papalotti e i Cluster, resident band a cappella.

Redazione