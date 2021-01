CS_Noel Gallagher registrerà un album di canzoni inedite degli Oasis… ovviamente senza Liam

Durante l’intervista nel podcast “Funny How?” di Matt Morgan, Noel Gallagher ha raccontato di aver ritrovato vecchie canzoni degli Oasis e ha in progetto di registrarle, ma senza il fratello Liam, con cui è in continua lite dal 2009, momento dello scioglimento della band. “Ho elencato le canzoni corrette e ce n’erano 14”, ha spiegato l’ex chitarrista degli Oasis, che poi ha aggiunto: “Sono semplicemente finite nel dimenticatoio di vari progetti negli anni. Ho intenzione di registrarle. Alcune sono abbastanza vecchia scuola”. L’artista inglese ha poi raccontato: “Stavo guardando la tracklist e ho pensato: ‘A dire il vero, cazzo, mi approccerei a quella canzone in modo diverso’. È stato molto interessante. Il regalo non è aver trovato gli accordi. Il dono che mi è stato dato è di ricordare tutto. Se suono una canzone una volta ed è in sintonia, rimarrà per sempre. Ovviamente, mi dimentico le piccole cose ma anni dopo aver suonato qualcosa penso: ‘Aspetta, questa è quella melodia che avevo’. Questo è il dono, non la scrittura di canzoni”. Ancora non si sa se Noel richiamerà i vecchi componenti della band per registrare le canzoni, ma di certo non verrà contattato Liam, che era all’oscuro di tutto e si è sfogato sulle pagina dei fan “Oasis Mania Official”: “Sono assolutamente devastato. Svegliarmi leggendo questa notizia questa mattina mi ha già distrutto”. (RadioBruno.it)



