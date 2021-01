CS_Clementino e la Mannoia a “Magazzini musicali”

Conducono Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo

Clementino e Fiorella Mannoia saranno gli ospiti di “Magazzini musicali”, il programma di attualità musicale nell’integrazione tra linguaggio televisivo e universo digitale, condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, in onda sabato 30 gennaio alle 15.30 su Rai2 e su RaiPlay. Gli artisti, oltre a esibirsi dal vivo, parteciperanno al talk di approfondimento che caratterizza settimanalmente il programma. Completerà la scaletta l’intervento in collegamento di Mecna, con alcuni contenuti video.

Nel programma la presentazione delle classifiche settimanali FIMI-Gfk sarà intervallata da esibizioni live, approfondimenti sui temi dell’attualità musicale e da una serie di rubriche tematiche che aprono una narrazione più ampia del mondo della musica nelle sue connessioni con i linguaggi e le tendenze della società attuale. “Magazzini Musicali” è anche in replica il martedì in seconda serata su Rai2, alle 18.00 della domenica su Rai Radio 2, il sabato mattina su Rai 4 e on demand su RaiPlay.

Redazione