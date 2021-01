CS_Nuovo appuntamento con “Verissimo”

Sabato 30 gennaio, alle ore 16.00, appuntamento imperdibile con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.



La sua voce è conosciuta e amata in tutto il mondo. A Verissimo prima intervista per Andrea Bocelli.



Operato d’urgenza, lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano, Nek sarà in studio per raccontare cosa gli è accaduto e come sono le sue condizioni di salute oggi.



A Verissimo intensa intervista a Patrizia Mirigliani, che combatte da anni contro la tossicodipendenza del figlio Nicola.



E ancora, ospiti del talk show: l’attrice Matilde Gioli e per la prima volta insieme in tv Elisabetta Gregoraci con sua sorella Marzia.



Infine, Sabrina Salerno sarà in studio per parlare della sua vita e del furto d’identità di cui è stata vittima sui social network qualche giorno fa e che ha coinvolto anche suo figlio.

Redazione