CS_”Stasera tutto è possibile”, terzo atto su Rai2 CONDUCE STEFANO DE MARTINO

Il comedy show condotto da Stefano De Martino dedica la terza puntata di “Stasera tutto è possibile”, in onda martedì 2 febbraio alle 21.20 su Rai2 al tema “Oriente”. Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Mara Venier, insieme a Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Veronica Maya, Fatima Trotta, e Fabio e Aurora dei The Jackal e con loro l’immancabile mascotte, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Tutti si metteranno in gioco, cimentandosi in diverse prove, a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della puntata: Speed quiz, Stammi dietro dance, Step Challenge, Segui il labiale, Serenata STEP, Cookie Face, Cover Step, Elastic Speed, Et voilà, Mimo senza fili e altri ancora. Come sempre, l’unico scopo della serata sarà portare il sorriso e il buonumore.

Il comedy show di Rai2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy si può commentare sui social attraverso l’hashtag #staseratuttoepossibile.

