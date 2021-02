CS_Nuovo appuntamento con “Verissimo”

Nuovo appuntamento con “Verissimo” Sabato 6 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

Lui è un artista sensibile, con un percorso di vita intenso: A Verissimo si racconta Michele Bravi.

Per la prima volta in studio l’attrice Anna Valle e Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista.

Ha raggiunto il successo in Italia interpretando il ruolo della “gatta nera” nel quiz “Il mercante in fiera”. A Verissimo Ainett Stephens parla dei drammatici motivi che l’hanno indotta a lasciare la tv per concentrarsi sulla sua famiglia.

E ancora, ospiti del talk show: l’irriverente opinionista di “Grande Fratello Vip” Antonella Elia e Fiordaliso, che festeggia i suoi quarant’anni di carriera.

Redazione