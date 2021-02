CS_DENNIS LLOYD: da venerdì 12 febbraio in radio il nuovo singolo “Anxious”, già disponibile in digitale

DA VENERDÌ 12 FEBBRAIO IN RADIO IL NUOVO SINGOLO

“ANXIOUS”

GIÀ DISPONIBILE IN DIGITALE

QUI IL VIDEO https://youtu.be/1lFI8sYN1Rc

ANTICIPA L’ALBUM DI DEBUTTO CHE USCIRÀ A FINE ANNO

Da venerdì 12 febbraio entrerà in rotazione radiofonica “Anxious” (Arista Records/Sony Music), il nuovo singolo, già disponibile in digitale, dell’artista multiplatino nato e cresciuto a Tel Aviv DENNIS LLOYD. È online il video del brano: https://youtu.be/1lFI8sYN1Rc

“Anxious” anticipa l’album di debutto di Dennis Lloyd che uscirà a fine anno.

Il singolo racconta il “periodo più buio della sua vita”, che portò l’artista a una grave depressione. Dennis ha dichiarato: «È stata la prima volta che ho avuto un attacco di panico. La mia testa girava, il cuore batteva all’impazzata. Mi sentivo come se il mondo mi stesse crollando addosso, ma alla fine era tutto solo nella mia testa. È stato un periodo orribile».

In questo nuovo singolo, Lloyd è vulnerabile e diretto, racconta la fatica di lottare contro ansia, depressione e solitudine.

Nato e cresciuto a Tel Aviv, Dennis Lloyd ha pubblicato nel 2019 il suo EP di debutto “Exident”, che ha superato un miliardo di strams sulle piattaforme digitali.

Il singolo “Never go back” è entrato nella classifica “Today’s Top Hits” di Spotify il giorno stesso della sua uscita. La rivista TIME ha elogiato “Never Go Back” definendolo “equally alluring follow up” del successo globale, “Nevermind”. Inoltre, Forbes ha scritto: “Lloyd fonde in modo creativo gli elementi pop, R&B, rock e reggae, oltrepassando i confini del mondo”. Il cantautore ha girato il mondo con la tournée sold-out “Never Go Back Tour“, esibendosi su prestigiosi palchi come Coachella Valley Music & Arts Festival, Governor’s Ball di New York City e Dover, Firefly Festival di DE. Con il suo The Never Go Back Tour: Part III ha attraversato 16 Paesi europei registrando il tutto esaurito.

