CS_COLDPLAY: Sarebbe già in dirittura d’arrivo il loro nuovo album ”Music Of The Spheres” creato durante il lockdown

I Coldplay sarebbero già a buon punto con la realizzazione del loro nuovo lavoro in studio, seguito di “Everyday Life” del 2019. A lanciare l’indiscrezione – in attesa di conferma – è stato il britannico The Sun. Secondo la fonte riportata dal Sun il gruppo pubblicherà un nuovo album, il cui titolo provvisorio è ”Music Of The Spheres” (letteralmente ”Musica delle Sfere”). La band capitanata da Chris Martin e composta da Jon Buckland, Guy Berryman e Will Champion, ha svelato il titolo dell’imminente uscita, registrandone ufficialmente il nome. “L’album sta finalmente decollando”. “Sono stati impegnati a lavorare su nuova musica durante il lockdown e tutto culminerà nel disco – riferisce la fonte – , che ha il titolo provvisorio ”Music Of The Spheres”. Chris e il gruppo hanno ora ufficialmente registrato il nome pronto per un album. Include anche merchandise e tutto ciò di cui hanno bisogno per un tour. È un momento davvero emozionante per tutte le persone coinvolte”. La fonte ha aggiunto: “Non c’è dubbio che anche questo progetto andrà direttamente al primo posto” delle classifiche. (Ansa)

