Michele Bravi esordisce direttamente in vetta, ma onore a Ornella Vanoni, una giovanile 86enne new entry al n.3…

Il cantautore scalza Capo Plaza e conquista il primo posto delle vendite della settimana: la cantante milanese invece è lʼunica donna tra i primi dieci artisti in classifica

CLASSIFICHE FIMI/GFK 5 FEBBRAIO 2021

ALBUM

01 LA GEOGRAFIA DEL BUIO (Michele Bravi)

02 PLAZA (Capo Plaza)

03 UNICA (Ornella Vanoni)

04 FAMOSO (Sfera Ebbasta)

05 AHIA! (Pinguini Tattici Nucleari)

06 GEMELLI (Ernia)

07 BV3 (Bloody Vinyl)

08 DARE (Mario Biondi)

09 AFTER HOURS (The Weeknd)

10 FUORI DALL’HYPE RINGO STARR (Pinguini Tattici Nucleari)

11 THE FUTURE BITES (Steven Wilson)

12 PERSONA (Marracash)

13 DON’T WORRY – BEST OF (Boomdabash)

14 MR. FINI (Guè Pequeno)

15 7 (Ligabue)

16 FINE LINE (Harry Styles)

17 DNA DELUXE X (Ghali)

18 ZEROSETTANTA VOL 1 (Renato Zero)

19 SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON (Pop Smoke)

20 23 6451 (Tha Supreme)

CLASSIFICA SINGOLI

01 LA CANZONE NOSTRA (Mace, Blanco & Salmo)

02 SCOOBY DOO (Pinguini Tattici Nucleari)

03 VENERE E MARTE (Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni & Frah Quintale)

04 FERMA A GUARDARE (Ernia & Pinguini Tattici Nucleari)

05 DESTRI (Gazzelle)

06 NON FARE COSÌ (Capo Plaza)

07 BABY (Sfera Ebbasta & J Balvin)

08 BELVA (Gazzelle)

09 SUPERCLASSICO (Ernia)

10 DRIVERS LICENSE (Olivia Rodrigo)

11 LADY (Sangiovanni)

12 ALTALENE (Bloody Vinyl, Slait & Tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez)

13 CONCEDIMI (Matteo Romano)

14 SAVE YOUR TEARS (The Weeknd)

15 DON’T WORRY (Boomdabash)

16 DÁKITI (Bad Bunny & Jhay Cortez)

17 ALLENAMENTO #4 (Capo Plaza)

18 MANTIENI IL BACIO (Michele Bravi)

19 STREET (Capo Plaza)

20 PEZZO DI CUORE (Emma & Alessandra Amoroso)

CLASSIFICA RADIO

01 VENERE E MARTE (Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni & Frah Quintale)

02 SAVE YOUR TEARS (The Weeknd)

03 PEZZO DI CUORE (Emma & Alessandra Amoroso)

04 UNA CANZONE D’AMORE BUTTATA VIA (Vasco Rossi)

05 COCORICO’ (Samuel & Colapesce)

06 IL MIO AMICO (Madame feat. Fabri Fibra)

07 PARADISE (Meduza feat. Dermot Kennedy)

08 AFTERGLOW (Ed Sheeran)

09 VOLENTE O NOLENTE (Ligabue feat. Elisa)

10 LA CANZONE NOSTRA (Mace, Blanco & Salmo)

11 PRISONER (Miley Cyrus feat. Dua Lipa)

12 GOLDEN (Harry Styles)

13 LET ME REINTRODUCE MYSELF (Gwen Stefani)

14 BABY (Sfera Ebbasta & J Balvin)

15 MOOD (24kGoldn feat. Iann Dior)

16 SCOOBY DOO (Pinguini Tattici Nucleari)

17 CEROTTI (Tiromancino)

18 HOW LONG CAN YOU GO (LP)

19 WHY DO YOU LIE TO ME (Topic & A7S feat. Lil Baby)

20 MILLE PARE (BAD TIMES) (Ghali)

