CS_A “Ti sento” c’è Rita Rusic|Suoni ed emozioni su Rai2 con Pierluigi Diaco

Continua l’immersione totalizzante nei suoni e nelle suggestioni emotive proposte da Pierluigi Diaco. Dopo Roberto Mancini, Donatella Rettore e Claudia Gerini, martedì 9 febbraio alle 23.45 su Rai2, sarà Rita Rusic a farsi coinvolgere in una esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, l’emotività e il ricordo si fanno racconto. Un percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni. Si spazierà dalla storia personale di Rita Rusic all’attualità, dal costume alla società, dallo spettacolo allo sport. Dieci suggestioni sonore da ascoltare una alla volta nell’avvolgente studio della trasmissione, dove come sempre campeggeranno i disegni di Gek Tessaro, che interpreterà artisticamente i suoni ascoltati. Come nelle precedenti puntate ci sarà spazio per una canzone che Diaco dedicherà alla sua ospite e che sarà ascoltata integralmente e supportata da un vestito di immagini montate dal regista Paolo Severini. Il brano che sarà fatto ascoltare e vedere a Rita Rusic è “Vedrai vedrai” scritta e interpretata da Luigi Tenco. Oltre ai dieci stimoli sonori e alla canzone, poi, la Rusic sarà coinvolta in un semplice ma significativo esercizio utilizzando un foglio di carta su cui scrivere una frase – una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola – che, per lei, abbia un significato importante e attuale.

Redazione