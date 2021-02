CS_Al via su Rai2″Domani è domenica!” il nuovo rotocalco dedicato al tempo libero|Ospite di Samanta Togni, Tosca D’Aquino

Un rotocalco settimanale condotto da Samanta Togni, per raccontare come gli italiani trascorrono il loro tempo libero. È il nuovo appuntamento del sabato di Rai2 dal titolo “Domani è domenica!”, in onda a partire da sabato 13 febbraio alle 12.20. Un viaggio nella cucina, nei libri, nei ricordi e nelle tante proposte per passare serenamente il fine settimana, anche in un momento storico così delicato. In studio ci saranno ospiti e durante la trasmissione sono previsti collegamenti da ogni parte del Paese per osservare un’Italia vitale che cambia, ma sempre legata alle sue tradizioni. Sapori, luoghi e personaggi, di ieri e di oggi. Con consigli e suggerimenti per ritrovare il piacere di assaporare una domenica. Samanta Togni, al suo esordio come conduttrice, andrà alla scoperta di come vivere al meglio il tempo libero, tra musica, storia, letteratura, passatempi… e cibo. La domenica italiana è, infatti, anche cucina: protagonista ai fornelli è Angelica Sepe che realizzerà un piatto della domenica della tradizione. Ospite della prima puntata è Tosca D’Aquino che racconterà le sue passioni e i suoi hobby e mostrerà l’album dei ricordi della sua infanzia. L’inviata Roberta Cannata segnalerà, invece, le proposte per il fine settimana nelle Marche, al castello di Gradara e a Parco San Bartolo (PU). Infine, tanti suggerimenti e consigli utili per attività divertenti e “romantiche” in vista di San Valentino. Ogni puntata ha una durata di 50 minuti a eccezione della prima (30’).

