CS_ALL MUSIC ITALIA, il sito della musica italiana, prosegue la ricerca di giovani talenti con SUONIAMO SU CLUBHOUSE, la prima room serale dedicata alla musica emergente. Prossimo appuntamento: domani alle 18:00.

ALL MUSIC ITALIA, il sito della musica italiana, è sempre alla ricerca di novità musicali e nuovi artisti da far conoscere al proprio pubblico.



Da queste premesse, e dalla volontà del direttore Massimiliano Longo di ideare un format per dar voce agli emergenti attraverso il web nasce “SUONIAMO SU CLUBHOUSE”, la prima room serale partita qualche settimana fa sulla piattaforma social del momento, dedicata proprio a chi vuole scoprire nuovi talenti e ai giovani artisti che vogliono far ascoltare le proprie canzoni.



In un panorama complesso come quello attuale, che ha colpito il mondo dello spettacolo, che a causa della pandemia ha visto azzerarsi le possibilità di poter suonare dal vivo, la tecnologia e i social sono di grande aiuto: basta collegarsi a un’applicazione, come quella di ClubHouse, e avere la possibilità di suonare su base, accompagnati da strumenti o a cappella dei propri inediti davanti al pubblico presente, composto da addetti ai lavori, autori di canzoni, artisti, produttori ma anche da altri emergenti e da ascoltatori.



L’obiettivo del format è semplicemente quello di confrontarsi sulle canzoni e di dare agli artisti emergenti un feedback, suggerimenti utili ma anche critiche costruttive volte ad un confronto interessante e stimolante.



Dai primi appuntamenti, sono stati gettati i semi per possibili collaborazioni future tra giovani artisti e autori e produttori affermati perché l’obbiettivo della room di All Music Italia è semplicemente questo, dare un visibilità a chi non ha al momento spazi, in piena linea con lo spirito del sito.



“All Music Italia presenta: Suoniamo su ClubHouse” dà il prossimo appuntamento a chi ha voglia di mettersi in gioco e mostrare al pubblico la propria arte a domani, dalle 18:00 in poi. La stanza poi verrà aperta ogni martedì e giovedì dalle 18:00 e la domenica alle 21:00.



Per poter partecipare, basta semplicemente collegarsi a ClubHouse (scaricando l’app per chi ha telefoni cellulari con sistema operativo IOS) ed entrare nella room “All Music Italia presenta: Suoniamo su ClubHouse”. A tutti gli artisti presenti, nel limite del tempo disponibile, sarà data la possibilità di far ascoltare un proprio brano.



Gli artisti potranno far ascoltare la propria canzone live accompagnandosi con uno strumento, su base o a cappella. Per gli artisti trapper o per casi eccezionali si potrà far ascoltare il brano anche in versione incisa grazie all’aiuto del Producer e Sound engineer Davide Donghi.



Tutte le canzoni ascoltate, se già disponibili sulle piattaforme digitali, saranno inserite in una speciale Playlist Spotify di All Music Italia. Non solo, in ogni appuntamento il direttore Massimiliano Longo, insieme ai cantautori Oli? e Yosef, sceglierà la proposta più interessante a cui verrà dedicato un articolo sul sito.



Nato nel 2014 e da allora rimasto completamente indipendente, All Music Italia (www.allmusicitalia.it) è ormai conosciuto come “il sito della musica italiana” con una media di più di un milione di visualizzazioni mensili. Tra le sue caratteristiche principali quella di dare sempre ampio spazio, con news e interviste, agli artisti emergenti. Diretto da Massimiliano Longo, nel corso degli anni il sito ha raggiunto considerevoli obiettivi come la presenza fissa nella giuria del Summer Festival di Canale 5, ad Amici di Maria De Filippi, a Striscia la notizia e nei Contest più prestigiosi per nuovi talenti. Tra le soddisfazioni raccolte da All Music Italia anche 6 nomination in sei anni ai Macchianera (da tre anni classificati al secondo posto dietro al solo Rolling Stone), i Premi della rete, Il Premio alla carriera a Milva a Sanremo 2018 (arrivato grazie ad una petizione del sito) e un’importante inchiesta, ripresa da Striscia la Notizia, a favore degli artisti emergenti e su Area Sanremo.



