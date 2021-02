CS_”Ti sento” su Rai2 |E’ Sabrina Salerno l’ospite di Pierluigi Diaco

Sarà Sabrina Salerno l’ospite di Pierluigi Diaco nel nuovo appuntamento con “Ti sento”, il nuovo programma di Rai2, in onda martedì 16 febbraio alle 23.45. Sabrina Salerno sarà coinvolta in un’esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, l’emotività, il ricordo, si fanno racconto. Saranno dieci frammenti sonori a evocare storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni per entrare nel mondo interiore della cantante e show-girl e scoprire la vera essenza di un sex symbol internazionale. Dopo aver sentito un mix sonoro della sua voce in tre periodi diversi della sua vita, Sabrina Salerno rivedrà in un video i momenti più importanti della sua crescita umana e professionale: una serie di immagini montate su una particolare canzone, dichiaratamente legata ai ricordi d’infanzia dell’attrice e produttrice. Uno dei brani musicali in scaletta sarà, invece, scelto da Pierluigi Diaco e riguarderà una canzone per lui particolarmente significativa e adatta alla personalità della sua ospite: “Te lo leggo negli occhi”, scritta da (Bardotti-Endrigo) nella interpretazione di Franco Battiato, accompagnata dalle immagini montate dal regista Paolo Severini. L’artista Gek Tessaro, utilizzando diverse tecniche, fra le quali la pittura sull’acqua, realizzerà in tempo reale e in perfetta sintonia con le atmosfere del programma, una serie di tasselli e rimandi, dando forma e colore a ogni frammento sonoro, punteggiando i temi toccati durante l’intervista. Sabrina Salerno sarà, infine, coinvolta in un semplice, ma significativo esercizio utilizzando un foglio di carta su cui scrivere una frase – una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola – che, per lei, abbia un significato importante e attuale.

