A “Chi l’ha visto?”, Rai3, le novità sul caso di Peter e Laura

Con Federica Sciarelli le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse

Nella puntata di “Chi l’ha visto?”, mercoledì 17 febbraio alle 21.20 su Rai3, servizi e collegamenti sull’omicidio di Peter e Laura a Bolzano per il quale è accusato il figlio Benno e per la morte di Ilenia a Faenza. Qualcuno l’ha brutalmente uccisa in pochissimi minuti, l’ex marito è indagato, ma ci sono ancora tanti aspetti oscuri. Continua anche la vicenda della minorenne scappata di casa, i suoi video su Tik Tok e gli adulti coinvolti. E come al solito gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Per contatti: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987