CS_Nuovo appuntamento con “Verissimo”

Sabato 20 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con “Verissimo”.

Silvia Toffanin intervisterà Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, fresco di stampa con la sua autobiografia dal titolo “Il portavoce”. Niente politica, ma il racconto intimo e senza filtri sul suo percorso di vita.

In esclusiva, Belen Rodriguez parlerà per la prima volta in tv delle emozioni che sta vivendo per la sua seconda gravidanza e dell’amore che la lega al futuro papà Antonino Spinalbese.

È stata una delle concorrenti più forti di questa edizione di “Grande Fratello vip”: a Verissimo Maria Teresa Ruta racconta la sua lunga permanenza nella casa.

E ancora, in studio la drammatica pagina di vita di Ilaria D’Amico e il cantante Antonio Aiello, alla sua prima intervista televisiva.

Redazione