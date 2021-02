“Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” racconta le storie di Fabiana e Benedetta| Su Rai3 con Federica Sciarelli

Le storie di speranza di Fabiana e Benedetta sono al centro del nuovo episodio della quarta stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in onda lunedì 22 febbraio alle 23.15 su Rai3. La docu-serie vede la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare anche in epoca Covid il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. Fabiana, Fabiana, 21 anni, di Pozzuoli, è affetta da apteroschisi, una malformazione congenita al naso che limita la funzione a una sola narice e la costringe fin dai primi mesi di vita a sottoporsi a complesse operazioni per correggere il suo volto; il problema non è solo estetico ma anche clinico e psicologico: la sua infatti non è una ricerca della perfezione ma quella di un’agognata “normalità”. Samantha e Vincenzo, una felice coppia di Civita Castellana, sono in attesa di due gemelline di nome Carlotta e Benedetta; a quest’ultima è stata diagnosticata una ventricolomegalia che spinge i medici a non lasciare alcuna speranza ai genitori che, tuttavia, saranno sorpresi dal corso degli eventi. La docu-serie è di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction.

Redazione