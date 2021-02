CS_Da oggi è online il video di “NON DIPENDE DA DIO”, il nuovo singolo del pioniere della musica rock in Italia SHEL SHAPIRO, che anticipa un album di prossima uscita.

SHEL SHAPIRO

Da oggi, venerdì 26 febbraio, è online il video di “NON DIPENDE DA DIO” (youtu.be/NwP55ZGu8bQ), il nuovo singolo del pioniere della musica rock in Italia SHEL SHAPIRO, che anticipa un album di prossima uscita.

Nel video, girato da Nicolò Novali, l’artista intraprende un viaggio da autostoppista per arrivare al suo prossimo concerto. Durante il viaggio in auto, come spesso accade, si trova ad osservare e a riflettere sulle contraddizioni di quest’epoca, sulle problematiche delle nuove generazioni, su storie di libertà negata, come quelle di Navalny, Regeni, Zaki, e su come la pandemia abbia condizionato la nostra vita. Strada facendo incontra anche una donna intrigante (interpretata da Lisa Zonato) che diventa la sua compagna in questo viaggio.

«Il video rappresenta una riflessione sulla capacità o meno di ragionare con la propria testa.» –dichiara Shapiro.

Prodotto da Filadelfo Castro e composto dallo stesso Shel, che ha scritto anche il testo insieme a Riccardo Borghetti, “Non dipende da Dio” è un brano apparentemente personale e autobiografico ma, in realtà, cela una riflessione sul percorso della vita e della crescita di tutti noi in generale, sottolineando che ognuno di noi è artefice del proprio destino. L’ esclusivo formato in vinile 45 giri di “Non dipende da Dio” è disponibile in versione autografata dall’artista al seguente link: www.azzurramusic.it/it/component/virtuemart/vi1014_non-dipende-da-dio

Redazione