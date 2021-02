CS_Torna in diretta su Rai1| “PrimafestivalDall’Ariston voci e immagini in esclusiva

È la prima finestra che si apre su Sanremo e farà entrare virtualmente gli spettatori all’interno del teatro Ariston. Torna “PrimaFestival”, la quinta edizione della striscia quotidiana sui temi caldi che animeranno la 71ª edizione del Festival, in diretta tutti i giorni da sabato 27 febbraio alle 20.30 su Rai1, subito dopo il Tg1. Lo studio è allestito all’interno del teatro Ariston e per la conduzione è stato scelto un trio: Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Saranno loro a raccontare, fino a pochi istanti prima dell’inizio della kermesse, il clima sanremese con interviste a caldo, immagini “rubate” durante le prove, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara e sugli ospiti. Non mancherà l’appuntamento con l’analisi dei contenuti sui social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete. “PrimaFestivai” è un programma di Walter Santillo, Monica Parente e Alessio Tagliento. La regia è di Carlo Flamini.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati