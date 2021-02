Nuovo appuntamento con “Verissimo”

Sabato 27 febbraio, alle ore 16.00, appuntamento con le emozioni di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

In esclusiva a Verissimo le nuove opinioniste della prossima edizione de “L’Isola dei famosi”: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

La guerra, la fuga sul barcone, la perdita del fratello e il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia. Il calciatore Cherif Karamoko, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconta per la prima in televisione, a Verissimo, la sua storia di dolore e riscatto.

In studio Andrea Zenga, appena uscito dalla casa di “Grande Fratello Vip” con mamma Roberta Termali e il fratello Nicolò.

A Verissimo anche un’altra concorrente di questa edizione del reality di Canale 5: Giulia Salemi.

Galeotto fu sempre il “Grande Fratello Vip”: ospiti del talk show saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sempre più innamorati.

Inoltre, saranno a Verissimo: Flora Canto e il compagno Enrico Brignano, che aspettano il loro secondo figlio e Ivana Spagna, che ripercorrerà la sua vita e la sua lunga carriera.

