Su Rai1 “Ottilie Von Faber–Castell – Una donna coraggiosa”

In prima visione una storia vera

La vita dell’erede dell’impero Faber – Castell, la famosa azienda produttrice di matite. La racconta il film tv, in prima visione, “Ottilie Von Faber – Castell – Una donna coraggiosa”, per la regia Claudia Garde, in onda sabato 27 febbraio alle 21.25 su Rai1. La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo, finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna. Nel cast Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert.

Redazione