Nuovo appuntamento con Quarta Repubblica

Il leader della Lega Matteo Salvini e il consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale Guido Bertolaso saranno ospiti di Nicola Porro a “Quarta Repubblica” – lunedì 1 marzo, in prima serata, su Retequattro – per un commento delle misure anti-Covid19, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile contenute nel primo Dpcm del Governo Draghi, e il nuovo piano per i vaccini, con un ampio coinvolgimento della Protezione Civile per raggiungere 19 milioni di iniezioni al mese.

Oltre alla stretta attualità politica, tanti i temi al centro del dibattito: un’analisi delle cause che rallentano le operazioni per la vaccinazione di massa e le possibili soluzioni; gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Roma sulla maxi-commessa di mascherine dalla Cina; le testimonianza sullo svolgimento dei concorsi per entrare in magistratura, dopo quanto rivelato dal libro-intervista di Alessandro Sallusti con Luca Palamara (“Il Sistema”, Rizzoli); gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Bibbiano, dove i bambini al centro dei presunti affidi illeciti denunciati dall’indagine “Angeli e Demoni” sono rientrati in famiglia.

E ancora, un reportage sui provvedimenti anti-pandemia negli USA, dove in alcuni stati i locali pubblici sono chiusi mentre in altri aperti, e un racconto della somministrazione del vaccino russo Sputnik V nella Repubblica di San Marino. Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e l’armatore Guido Grimaldi.

Tra gli ospiti della puntata anche: il giurista Carlo Nordio, il Garante dell’Infanzia della Regione Lazio Jacopo Marzetti, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Frank Cimini e suor Anna Monia Alfieri.

