CS_A “Chi l’ha visto?” l’omicidio di Bolzano e la scomparsa di Giggino wi-fi |Su Rai3 con Federica Sciarelli

L’omicidio di Bolzano: Benno parlerà con gli inquirenti? E che cosa dirà? Tutti gli ultimi aggiornamenti a “Chi l’ha visto?”, mercoledì 3 febbraio alle 21.20 su Rai3. Inoltre è arrivata una telefonata di una donna alla redazione della trasmissione che dice di sapere dov’è Giggino wi-fi. Potrebbe essere una svolta importante per questa scomparsa ancora avvolta nel mistero e la madre del ragazzo, Fulvia, sentirà per la prima volta in diretta in studio questa telefonata. E poi naturalmente gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

