CS_MARCO GIALLINI e GIORGIO PANARIELLO: domani sera in prima serata su RAI 3 l’ultimo appuntamento con “LUI È PEGGIO DI ME”

MARCO GIALLINI e GIORGIO PANARIELLO

Domani l’ultimo appuntamento con

il nuovo show della prima serata di RAI 3

OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA

Mara Venier, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Piero Pelù,

Edoardo Bennato, Dario Ballantini, Franco Di Mare,

Enzo Miccio, Raul Cremona, Leonardo Fiaschi, Sigfrido Ranucci

Domani, giovedì 11 marzo, andrà in onda in prima serata su Rai 3 il quarto ed ultimo appuntamento di “LUI È PEGGIO DI ME”, il nuovo “sit show” della coppia formata da MARCO GIALLINI e GIORGIO PANARIELLO.

Due grandi professionisti solo apparentemente molto diversi per uno spettacolo esilarante. Un unico studio che si divide in due scene diverse che si intersecano tra monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese. Nel corso delle serate si alterneranno momenti di grande musica, sulle note della band diretta da Maurizio Filardo, a momenti di cucina, teatro, attualità e tanto altro.

Nell’ultima puntata di “Lui è peggio di me”, tanti amici e colleghi che si alterneranno sul palco e si cimenteranno in gag inedite insieme ai due padroni di casa: Mara Venier, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Piero Pelù, Edoardo Bennato, Dario Ballantini, Franco Di Mare, Enzo Miccio, Raul Cremona, Leonardo Fiaschi, Sigfrido Ranucci.

“Lui è peggio di me” è prodotto da Rai3 in collaborazione con Friends & Partners. Un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Martino Clericetti, Flavio Nuccitelli. Produttore esecutivo: Rita Russomanno. A cura di Laura Villarini.

Regia di Stefano Vicario, Fabrizio Guttuso Alaimo

Redazione