CS_”Che Dio ci Aiuti”, finale di stagione

Su Rai1, con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi

Ultimo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, la serie comedy ambientata nel convento più simpatico della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario, in onda giovedì 11 marzo alle 21.25 su Rai1. Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi) e Gianmarco Saurino (Nico).

Nel primo dei due episodi Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato?

Nell’ultimo episodio della stagione sei, invece, Erasmo sembra non essere scalfito dalla verità su Primo e suor Angela non se ne fa una ragione: è convinta che nasconda qualcosa. Ed effettivamente il ragazzo ha un piano.

È arrivato il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra, ma mille imprevisti e sorprese rischiano di far saltare la cerimonia: riusciranno a sposarsi?

