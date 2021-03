CS_”Amici”

Sabato 13 marzo alle ore 14.10 su Canale 5 nuova puntata di “Amici” condotta da Maria De Filippi.



La scuola ha riaperto i battenti e gli allievi ogni settimana si cimentano in sfide ed esibizioni di ballo e canto per difendere il loro banco e avere la possibilità di continuare a studiare.



A giudicare le performance di cantanti e ballerini due squadre di professori composte rispettivamente da: Rudy Zerby, Arisa e Anna Pettinelli (per quanto riguarda il canto), Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

