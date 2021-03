CS_Da oggi è disponibile in digitale la sigla di apertura della nuova miniserie televisiva “Màkari” (da stasera su Rai 1) interpretata da IL VOLO e scritta da IGNAZIO BOSCHETTO!

IL VOLO

È STATO SCELTO PER LA SIGLA DI APERTURA

DELLA NUOVA FICTION “MÀKARI”

in onda da oggi in prima serata su Rai 1

IL BRANO È INTERPRETATO DAL TRIO

E SCRITTO DA IGNAZIO BOSCHETTO!

Da oggi in digitale https://SMI.lnk.to/Makari

Da oggi, lunedì 15 marzo, è disponibile in digitale la sigla di apertura della nuova miniserie televisiva “Màkari”, interpretata da IL VOLO e scritta da IGNAZIO BOSCHETTO, componente del trio, che per la prima volta ha realizzato una canzone per una fiction.

Ignazio, originario di Marsala, ha scritto un brano che racconta la sua Sicilia, attaccata alle tradizioni, terra di saggi e di stolti, fatta di diavoli e santi, costruendola sulle immagini della serie. Lo ha poi condiviso con i compagni di sempre, Piero Barone e Gianluca Ginoble, che hanno unito le loro inconfondibili voci in una canzone inedita che omaggia una terra a cui sono molto legati.

Essere stati chiamati per realizzare questa sigla è un nuovo tassello che si aggiunge alla già ricca carriera de IL VOLO. Recentemente, il trio ha avuto l’onore di omaggiare il Maestro Ennio Morricone sul palco del Festival di Sanremo, accompagnato dall’orchestra diretta dal figlio Andrea Morricone: emozionante performance che ha rappresentato l’anteprima del nuovo progetto discografico del trio “IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE”.

“Màkari” è composta da quattro puntate che verranno trasmesse in prima serata su Rai 1 oggi, domani, lunedì 22 e lunedì 29 marzo 2021. È tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Attilio Caselli, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioè nelle vesti di Saverio Lamanna, l’affascinante giovane “investigatore per caso”.

Redazione