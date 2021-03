CS_ROCCO HUNT: fuori il 23 marzo “A UN PASO DE LA LUNA REMIX” di REIK & ROCCO HUNT X ANA MENA. Da oggi disponibile in pre-save!

REIK & ROCCO HUNT X ANA MENA

FUORI IL 23 MARZO

“A UN PASO DE LA LUNA REMIX”

(prod. Andres Torres Y Mauricio Rengifo – mix Tom Norris)

DA OGGI DISPONIBILE IN PRE-SAVE!

Esce martedì 23 marzo “A UN PASO DE LA LUNA REMIX” (Sony Music) di REIK & ROCCO HUNT X ANA MENA, una nuova ed esplosiva versione dell’inarrestabile hit di Rocco Hunt e Ana Mena, con la speciale collaborazione della pluripremiata pop band messicana REIK, che ha all’attivo Latin Grammy Awards e Latin Billboard Music Awards, oltre ad aver conquistato i LOS40 Music Awards.

Il brano, disponibile da oggi, mercoledì 17 marzo, in pre-save al link https://smi.lnk.to/aunpasodelalunarmx, vanta la preziosa produzione di due dei produttori più importanti della scena internazionale, Andres Torres e Mauricio Rengifo – che tra le innumerevoli hit hanno dato vita al successo internazionale “Despacito” – e il mix dell’American Grammy-nominated mix engineer Tom Norris.

“A UN PASO DE LA LUNA REMIX” rappresenta un altro grande momento per Rocco e Ana che, dopo il successo in Italia e in Spagna, portano la loro musica dall’Europa al Centro e Sud America.

Queste le parole delle star internazionali REIK sulla collaborazione: “Siamo super emozionati di partecipare a questa canzone. L’opportunità di collaborare con artisti che fanno cose diverse da quelle che facciamo noi, son sempre cose super belle. Speriamo che al pubblico piaccia il brano tanto quanto è piaciuto a noi partecipare.”

“In questo momento difficile per la musica e per il mondo dello spettacolo in generale – commenta Rocco Hunt – e dopo il grande successo collezionato da ‘A un paso de la luna’ in Spagna, sono felice che il nostro brano arrivi anche in Messico e onorato di poter collaborare, assieme ad Ana Mena, con un gruppo come i Reik, che hanno tanto seguito nella loro nazione. Non vedo l’ora che la situazione migliori per poter andare in Messico e vivere quel bellissimo territorio non solo attraverso la musica, ma anche con la nostra presenza! Sono davvero contento e orgoglioso di portare avanti la tradizione della musica italiana in Messico.”

“Son davvero felice di portare “A un paso de la luna” in Messico – aggiunge Ana Mena – e soprattutto di lavorare insieme ai REIK che sono meravigliosi! Sono onorata e super felice davvero!!! Spero che passi rapidamente questo periodo per poter venire in Messico e magari fare dei live con i ragazzi!”

“A un passo dalla luna” di Rocco Hunt feat. Ana Mena, in Italia ha collezionato ben quattro dischi di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), occupando la prima posizione della Top Singoli Fimi per ben 9 settimane. Tra gli altri successi internazionali di “A un paso de la luna”, oltre al primo posto in classifica nell’Airplay spagnolo, il Triplo Disco di Platino in Spagna (dato diffuso da Promusicae) e la #1 di LOS40, c’è anche il disco d’oro conquistato in Svizzera (dove anche il brano “Ti volevo dedicare” è stato certificato oro). Il brano nelle sue due versioni conta oggi un totale di 300 milioni di stream.

Redazione