CS_UMBERTO TOZZI: per la prima volta in concerto acustico con “SONGS”, sabato 10 aprile in diretta streaming dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles). Biglietti disponibili da oggi.

UMBERTO TOZZI

PER LA PRIMA VOLTA IN CONCERTO ACUSTICO

“SONGS”

SABATO 10 APRILE

IN DIRETTA STREAMING

dallo SPORTING MONTE-CARLO (SALLE DES ETOILES)

Biglietti disponibili da oggi

Sabato 10 aprile in diretta streaming dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles), UMBERTO TOZZI si esibirà per la prima volta live con uno speciale concerto acustico. I biglietti per il concerto sono disponibili da oggi su www.umbertotozzi.com.

“Songs”, questo il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale umbertotozzi.com e l’intero ricavato della serata sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell’artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro.

«Sono felice di annunciare questo concerto perché spero mi dia l’opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e tutto il mio staff tecnico – così Umberto Tozzi commenta lo speciale live – Sono ragazzi con famiglia e figli, sono con me da 20 anni, avevamo un tour mondiale che ovviamente è stato rimandato e come tutti coloro che lavorano nell’ambito artistico sono stati penalizzati da questa pandemia.

Questo concerto è per loro».

“Songs” sarà un importante debutto per Umberto Tozzi: per la prima volta in 45 anni di carriera regalerà ai suoi fan uno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

Zeye Payperlive è la piattaforma pay streaming su cui verrà realizzato il concerto.

Radio Italia è la radio ufficiale dell’evento

Redazione