Sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che resta in onda sempre sulla rete ammiraglia alle ore 14.10 con l’appuntamento pomeridiano.



Gli allievi della scuola di Amici saranno divisi in tre squadre ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo. Nello specifico, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Deddy (cantante), Enula (cantante), Esa (cantante), Leonardo (cantante), Sangiovanni (cantante), Serena (ballerina), Tommaso (ballerino). La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini da: Alessandro (ballerino), Gaia (cantante), Ibla (cantante), Martina (ballerina), Raffaele (cantante), Rosa (ballerina), Tancredi (cantante). La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini da: Aka7even (cantante), Giulia (ballerina), Samuele (ballerino).



Il direttore artistico del serale sarà Stephane Jarny.



Confermatissimo l’appuntamento con il pomeridiano di Amici in onda sempre sabato alle 14.10 su Canale 5.

