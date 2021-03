CS_Nuovo appuntamento con “Verissimo”

Sabato 20 marzo su Canale 5, eccezionalmente alle ore 15.40, nuovo appuntamento con Verissimo.

Per la prima volta a Verissimo Rula Jebreal, giornalista, scrittrice, sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne.

Lei è un vero mito della musica italiana e con le sue canzoni continua a regalare al pubblico grandi emozioni: Silvia Toffanin intervista Ornella Vanoni.

Joaquìn Cortés, ballerino di flamenco di fama internazionale e sex symbol degli anni ‘90, parlerà a Verissimo della sua vita e del suo essere appena diventato papà per la seconda volta.

Per amore ha scelto di lasciare l’Italia e da qualche anno abita con la sua famiglia a Los Angeles. In studio Elisabetta Canalis racconta le sue giornate oltreoceano.

E’ uno dei volti più amati del piccolo schermo, a Verissimo la storia di Maria Giovanna Elmi la fatina della tv e per sempre “signorina buonasera”.

A Verissimo anche l’attore e doppiatore Luca Ward, che racconterà i suoi primi 60 anni di una vita molto intensa.

Infine, sarà ospite in studio anche Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di “Uomini e donne” ed ora scrittore per raccontare la storia di suo fratello Salvo.

Redazione