CS_Nuovo appuntamento con “L’isola dei famosi”

Lunedì 22 marzo in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola.

La prova ricompensa mette in palio un premio molto diverso e speciale: un vero e proprio scambio di pedine tra le squadre dei Buriños e dei Rafinados.

La sfida per conquistare l’immunità sarà tutta al femminile: le guerriere dell’Isola si contenderanno la vittoria, donne dei Buriños contro donne dei Rafinados.

Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela Melillo e Akash Kumar dovrà lasciare Cayo Cochinos?

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 25 marzo.

