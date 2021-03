CS_RITORNA Maurizio Costanzo Show

Mercoledì 24 marzo in seconda serata su Canale 5 al via un nuovo ciclo di appuntamenti con il “Maurizio Costanzo Show“, omonimo talk show condotto proprio da Maurizio Costanzo.



Dopo oltre 4400 puntate, il giornalista torna con il programma che più ha segnato la storia della televisione italiana e che negli hanni è stata fucina di grandi talenti: solo per fare qualche esempio Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, David Riondino e tanti altri. Il linguaggio unico che caratterizza la trasmissione e unisce la politica, l’attualità, la cultura, lo spettacolo con grande competenza e leggerezza è stata negli anni la chiave del successo.

Redazione