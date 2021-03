CS_”Canzone Segreta” su Rai1 con Serena Rossi |Tra gli ospiti Raoul Bova, Francesca Fialdini e Claudia Gerini

Torna con il terzo appuntamento “Canzone Segreta”, lo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, in onda venerdì 26 marzo,alle 21.35, su Rai1 . Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana.

Dalla poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella terza puntata i protagonisti saranno: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear e un ospite a sorpresa, la cui identità sarà svelata venerdì sera. Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.

L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

