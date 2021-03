CS_EVANESCENCE: oggi esce “THE BITTER TRUTH”, il nuovo atteso album a 10 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti! È online su amazon prime video ‘EVANESCENCE’: EMBRACING THE BITTER TRUTH’, l’esclusivo documentario del making of dell’album.

EVANESCENCE

A 10 ANNI DALL’ULTIMO DISCO DI INEDITI

ESCE OGGI

“THE BITTER TRUTH”

il nuovo album della rock-band statunitense

È ONLINE SU AMAZON PRIME VIDEO

‘EVANESCENCE’: EMBRACING THE BITTER TRUTH’

l’esclusivo documentario del making of dell’album!

A 10 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, esce oggi “THE BITTER TRUTH” (Sony Music), il nuovo atteso album degli EVANESCENCE!

Con un sound potente che segna un ritorno alle radici della rock-band statunitense, “THE BITTER TRUTH” raccoglie 11 tracce che parlano di dolori personali (l’inaspettata scomparsa del fratello della frontwoman Amy Lee, l’improvvisa perdita di un figlio da parte del bassista Tim McCord) e di tragedie collettive, come il razzismo, la pandemia e gli stravolgimenti economici.

Ma nonostante i tratti oscuri e amari della vita, il messaggio che attraversa l’album è positivo e luminoso: andare avanti è sempre meglio che arrendersi.

Costretti per tutto il 2020 a scrivere e registrare la maggior parte dell’album distanti gli uni dagli altri, e con un flusso di lavoro senza precedenti né limiti creativi, la band è tornata al sound epico ed esplosivo per cui si è fatta conoscere nel mondo.

I momenti drammatici che pervadono il mondo in cui viviamo hanno influito sui testi, che affrontano con cruda onestà tematiche vecchie e nuove. Un processo di intima guarigione per la stessa Amy Lee, quello di scrivere e cantare di demoni interiori, dolore, maschere sociali che si è obbligati ad indossare o che si impongono a chi lotta con la propria salute mentale, ribellione di fronte alle ingiustizie e alla misoginia, e libertà che deriva dalla fine delle relazioni tossiche e che culmina in un senso di resilienza.

«Vorrei che le persone, dopo aver ascoltato questo album, provassero speranza, senso di rinascita e forza – dichiara Amy Lee – Una cosa che mi ispira molto nella vita sono le persone che hanno superato grandi ostacoli: i sopravvissuti. Spero riusciremo a trasmettere l’idea che anche quando le cose sono incredibilmente dolorose, la vita vale la pena di essere vissuta. Attraversare i momenti più oscuri e difficili, mettersi di fronte a loro e scoprire che non siamo soli, ci rende reali. Ci rende abbastanza forti per affrontarli. E ci unisce, se lo permettiamo, in un più profondo apprezzamento della luce … e della verità.

Sarà possibile vedere gli Evanescence in concerto giovedì 9 settembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per l’unica tappa italiana del tour mondiale “Worlds Collide Tour” insieme ai Within Temptation. I biglietti e i VIP pack già acquistati rimangono validi, per ulteriori informazioni visitare il sito www.vivoconcerti.com.

Vincitori di due Grammy Award, gli Evanescence sono una band che ha avuto un grandissimo impatto sulla musica mondiale. Il famoso album di debutto “Fallen” (2003), con i popolari singoli “Bring me to life” e “My Immortal”, ha venduto oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo. Dopo vari tour mondiali, il secondo album “The Open Door” ha registrato oltre 5 milioni di copie vendute, seguito dall’omonimo album “Evanescence”, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard.

In seguito, la cantautrice e pianista Amy Lee, il bassista Tim McCord, il batterista Will Hunt, il chitarrista principale Troy McLawhorn, e il chitarrista Jen Majura,hanno intrapreso percorsi nuovi e familiari per il loro quarto e più ambizioso album “Synthesis”, a cui nell’ottobre del 2017 ha fatto seguito il tour mondiale “Synthesis Live”, che li ha visti esibirsi nelle loro intense performances live e nelle loro canzoni senza tempo accompagnati da un’incredibile orchestra dal vivo.

