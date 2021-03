CS_”Da Noi…A Ruota Libera” su Rai1 | Francesca Fialdini ospita Daniele Liotti, Valeria Fabrizi, Pierpaolo Spollon e Sammy Basso

Daniele Liotti, Valeria Fabrizi, Pierpaolo Spollon e Sammy Basso: sono gli ospiti di “Da Noi…A Ruota Libera”, in onda domenica 28 marzo alle 17.20 su Rai1.

Francesca Fialdini incontrerà Daniele Liotti, pronto a ripartire su Rai1 con la fiction di successo “A un passo dal cielo”. Inoltre sarà in studio l’attrice Valeria Fabrizi per ripercorrere i momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera. E ancora Pierpaolo Spollon, uno degli interpreti della serie tv campione di ascolti “Leonardo” e Sammy Basso, il ragazzo 25enne affetto dalla sindrome “dell’invecchiamento precoce” che si è laureato nei giorni scorsi per la seconda volta e che nel 2019 è stato nominato Cavaliere della Repubblica per il suo coraggio e l’impegno nella ricerca sulla sua malattia genetica.

Infine una storia di solidarietà e speranza con protagonista una Sindaca molto speciale, infermiera da oltre 30 anni, che ha portato il vaccino a casa di 176 anziani malati impossibilitati ad andare nei centri vaccinali. Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

