CS_Michelle Hunziker torna a “Striscia la notizia” accanto a Gerry Scotti

Dopo il successo della coppia Scotti-Manzini, da lunedì 29 marzo torna al timone di Striscia la notizia Michelle Hunziker , che resterà accanto a Gerry Scotti fino all’ultima puntata della 33esima stagione del Tg satirico di Antonio Ricci.

Per Michelle, a Striscia dal 2004, sarà la diciassettesima edizione consecutiva – con oltre 1130 puntate all’attivo – e la sesta insieme a Gerry Scotti.

Michelle e Gerry hanno esordito in coppia a Striscia nella stagione 2015-2016 e a oggi hanno condotto fianco a fianco 144 puntate.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «L’avvicendamento al bancone di Striscia è sempre un momento importante: per i protagonisti del Tg satirico di Antonio Ricci e per Canale 5. Saluto e ringrazio la talentuosa Francesca Manzini e do il più caloroso bentornato a Michelle Hunziker, che assieme a Gerry Scotti costituiscono una delle coppie più solide e amate del programma-baluardo dell’Ammiraglia Mediaset».

Redazione