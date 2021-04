CS_Speciale “Venerdì Santo” per “Viaggio nella Chiesa di Francesco”

Su Rai1 e Rai Storia, con un’intervista esclusiva a Nicola Piovani

“La vita è bella nonostante la pandemia? A noi il dovere e l’impulso di provarci con la musica”. Così Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film di Roberto Benigni “La vita è bella”, racconta in esclusiva a Rai Vaticano la sua drammatica esperienza dopo aver contratto il Covid19, nello Speciale “Venerdì Santo” del programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda su Rai1 venerdì 2 aprile alle ore 24.10, e in replica su Rai Storia sabato 3 alle 19.30.

Piovani è autore di uno Stabat Mater, scritto con Vincenzo Cerami, di grande attualità in un momento in cui migrazioni e pandemia acuiscono le crisi planetarie.

Ma quali sono oggi le Croci del mondo? Per il Cristianesimo, proprio con i riti della Passione, la Croce di Cristo getta la sua luce anche sulle pesanti ombre di questa inedita fragilità dell’intera umanità. Se ne parlerà con monsignor Nunzio Galantino, Presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, autore del volume “Nel cuore della vita”.

Per raccontare il mistero cristiano della morte e della Resurrezione, Rai Vaticano propone poi due storie, due luoghi e due testimoni. Da Avezzano, la Madonna del Silenzio, con Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino che da anni promuove corsi di ritiro sul silenzio. E poi da Napoli le Catacombe di San Gennaro con don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, in cui si aprono oggi inaspettati scorci di luce generata dai ragazzi della cooperativa “La Paranza” che con impegno stanno trasformando il quartiere.

Infine, i 100 anni di due tra le più prestigiose riviste del mondo cattolico: “Terrasanta” che racconta luoghi, simboli, testimoni della terra origine della Cristianità e “San Francesco” che, da Assisi, irradia al mondo il carisma del Poverello.

Redazione