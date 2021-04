CS_Venerdì 9 aprile esce “ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE”, il nuovo album del gruppo hip hop BROCKHAMPTON, da oggi disponibile in pre-order

BROCKHAMPTON

VENERDÌ 9 APRILE USCIRÁ IL NUOVO ALBUM

“ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE”

contiene i featuring con DANNY BROWN, A$AP ROCKY, CHARLIE WILSON, JPEGMAFIA, A$AP FERG e altri

Da oggi in pre-order

https://brockhampton.lnk.to/Roadrunner

INCLUDE IL BRANO “COUNT ON ME”

Già disponibile in digitale

Uscirà venerdì 9 aprile “ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE” (Question Everything/RCA Records/Sony Music), il sesto album del gruppo hip hop BROCKHAMPTON, da oggi disponibile in pre-order (https://brockhampton.lnk.to/Roadrunner).

Il disco include il primo brano estratto “BUZZCUT” feat. DANNY BROWN e il nuovo singolo “COUNT ON ME” già in digitale. Contiene i featuring con artisti del calibro di A$AP Rocky, A$AP Ferg, Charlie Wilson e JPEGMAFIA accanto ai nuovi Baird e SoGone SoFlexy (il collega rapper di Corpus Christi, che ha firmato con Kevin Abstract e Romil La nuova etichetta di Hemnani, Video Store).

I BROCKHAMPTON presenteranno il nuovo album con uno show in live streaming dai celebri Shangri-La Studios di Rick Rubin a Malibu. Lo spettacolo si svolgerà il 10 aprile in collaborazione con la piattaforma live digitale premium Moment House, i biglietti sono ora in vendita su www.momenthouse.com/brockhampton.

“ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE” segue il grande successo del precedente album “GINGER” e del singolo “SUGAR”(414 milioni di stream).

Le difficoltà del 2020 dovute all’emergenza COVID-19 sono servite come un potente promemoria della forza e dell’amicizia che lega i componenti del gruppo, che, ritrovatosi sempre più lontani gli uni dagli altri, hanno dovuto combattere e affrontare il senso di isolamento.

“ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE”, nato proprio in questo periodo delicato, è un album sfrontato ed empatico che racconta la crescita della band che da giovane e quasi innocente è diventata più consapevole e matura.

ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE

Question Everything/RCA Records

Tracklist:

1. BUZZCUT (feat. Danny Brown)

2. CHAIN ON (feat. JPEGMAFIA)

3. COUNT ON ME

4. BANKROLL (feat A$AP Rocky and A$AP Ferg)

5. THE LIGHT

6. WINDOWS (feat. SoGone SoFlexy)

7. I’LL TAKE YOU ON (feat. Charlie Wilson)

8. OLD NEWS (feat. Baird)

9. WHAT’S THE OCCASION?

10. WHEN I BALL

11. DON’T SHOOT UP THE PARTY

12. DEAR LORD

13. THE LIGHT PT. II

BONUS TRACKS (solo nella versione fisica):

1. ROBERTO’S INTERLUDE

2. JEREMIAH

3. SEX

4. PRESSURE / BOW WOW (feat. ssgkobe)

