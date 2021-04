CS_Le Top Classifiche MEI dell’ultimo mese. Le classifiche dedicate al meglio della produzione musicale indipendente

Tornano le TOP CHARTS del MEI!

Come ogni mese ecco il meglio dell’Indie italiano! Indie Music Like: la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, 300 posizioni, diffusa da centinaia di radio e webzine approdata su Spotify con una playlist del meglio dell’indie italiano. Sul podio di Marzo: Gazzelle, Colapesce&Dimartino, Extraliscio&DavideToffoloLa Video Indie Music Like con i video indipendenti più cliccati, che vede in testa Madame, seguito da Capo Plaza e dal supercombo Real Music 4 Ever feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Eizza, Kilimoney, Keta, Nko Seven sul podio.La Disco Indie Music Like con i dischi indipendenti più venduti e graditi, che vede in testa Capo Plaza seguito da Madame e da La Rappresentante di lista.Nella Top Contest in testa …MEETING MUSIC CONTEST …