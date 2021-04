CS_”Chi l’ha visto?” e il caso di Denise Pipitone|Su Rai3 conduce Federica Sciarelli

Su Rai3 conduce Federica Sciarelli

La puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 7 aprile alle 21.20 su Rai3 ritorna sul caso di Denise Pipitone: l’inchiesta sulla bambina sparita prosegue. A seguire la misteriosa scomparsa di una minorenne e un suo video mandato alla madre da un uomo che dice di sapere dove si trovino molte persone scomparse: chi è esattamente quest’uomo, e perché avrebbe a che fare con gli scomparsi? Come sempre, inoltre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Redazione