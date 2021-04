CS_”Game of games – Gioco loco” su Rai2 con Simona Ventura

Ospiti della puntata Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show

Secondo appuntamento con “Game of games – Gioco loco”, mercoledì 7 aprile alle 21.20 su Rai2, con la conduzione di Simona Ventura. Il game show, attraverso una serie di giochi spettacolari, metterà alla prova sei vip pronti ad aiutare altrettanti concorrenti “nip” ad arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio. Ospiti della serata: Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show. Un gruppo di ragazzi e ragazze che, con il loro entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, proverà ad affrontare le sfide a cui il grande lunapark di “Game of Games – Gioco loco” li sottoporrà. Giochi sorprendenti e originali, in cui a fare da padrone è il grande impatto visivo che li caratterizza: da Vola Vola a In Bocca al Mostro, fino a La Sedia Musicale.

