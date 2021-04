CS_Su Rai2 “The show must go on”

Tre appuntamenti con il teatro e la comicità per far rivivere lo spettacolo dal vivo

In un momento storico così delicato per il settore dell’intrattenimento, Rai2 presenta tre serate di spettacolo dal vivo, racchiuse sotto il titolo “The show must go on”. Tre produzioni con tre fuoriclasse della comicità: Riccardo Rossi, Antonio Giuliani e Max Giusti. Ad aprire la rassegna sarà Riccardo Rossi con “W le donne!”, il 12 aprile in seconda serata, mentre il 19 aprile, sempre in seconda serata, vedremo salire sul palco Antonio Giuliani con “Insensibile” e infine il 12 maggio in prima serata Max Giusti con “Va tutto bene!”. Lunedì 12 alle 23.10, nel primo dei tre spettacoli, “W le donne! – Tutte le donne della nostra vita” Riccardo Rossi, con la regia di Cristiano D’Alisera, racconterà il suo personale punto di vista sul mondo femminile. La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre (prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con quell’essere che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la prima amichetta, la maestra, la fidanzata importante, la moglie, la figlia, la ex moglie, che si svelerà essere un’altra persona, poi la seconda moglie e si spera l’ultima, e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera (e persino la seconda suocera). Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere. Riccardo Rossi racconterà tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta…”. Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Olimpico di Roma, prima dell’emergenza Covid.

Redazione